Parceria entre prefeitura e universidade quer fortalecer saúde em Corumbá

PMC

A Secretaria Municipal de Saúde recebeu na última sexta-feira (8), a visita da diretoria da Uniasselvi, Kelly Strutz, marcando um importante encontro para fortalecer ainda mais os laços entre a instituição de ensino superior e o setor de saúde local. Os representantes da Faculdade foram recebidos pela secretária-adjunta de saúde, Mariluce Leão.

A parceria entre a Uniasselvi e a Secretaria de Saúde de Corumbá tem desempenhado um papel crucial na promoção de uma educação de qualidade e na melhoria dos serviços de saúde oferecidos à população. Nesse contexto, a agenda trouxe novas perspectivas e oportunidades para avançar nessa colaboração.

"Nossa parceria com a Uniasselvi reflete nosso compromisso com o desenvolvimento regional e a oferta de uma educação superior que atenda às demandas locais. Estamos trabalhando em estreita colaboração para identificar áreas de cooperação que beneficiem tanto os estudantes quanto a comunidade", afirmou Mariluce Leão.

A presença da coordenadora acadêmica da Uniasselvi, Kelly Strutz, e de Reginei Souza de Novais, responsável pelo planejamento comercial, reforçam o compromisso mútuo de fortalecer os laços entre instituições de ensino e o setor de saúde. Eles destacaram que esse programa visa promover o intercâmbio de conhecimentos e práticas, resultando em benefícios tangíveis para a população.

Dilene Ebeling, responsável pela Coordenação da Educação permanente, acrescentou: "Estamos comprometidos em contribuir para a formação de profissionais de saúde qualificados, capazes de atender às demandas da comunidade com suas especificidades regionais. Através do COAPES, estamos oferecendo oportunidades de aprendizado prático e enriquecedor, ao mesmo tempo em que colaboramos para o aprimoramento dos serviços de saúde locais, com resultados que se refletem na assistência à saúde da comunidade".

Além disso, Victor Fritz, coordenador de polo da Uniasselvi, ressaltou a importância da presença da instituição de ensino no contexto local, promovendo iniciativas conjuntas que visam melhorar a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população, enquanto proporcionam experiências enriquecedoras e relevantes para seus alunos.

Essa parceria entre a Uniasselvi e a Secretaria Municipal de Saúde está gerando resultados concretos, fortalecendo o Programa COAPES e contribuindo para o avanço da educação e da saúde na região. Com um compromisso mútuo com a excelência e a inovação, ambas as instituições estão consolidando uma aliança que promete beneficiar significativamente a comunidade local.