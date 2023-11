Parque de Exposição de Corumbá ganha novo tatersal com apoio do Estado

O convênio com o Governo do Estado foi assinado na sede do Sindicato Rural de Corumbá / Divulgação/ Assessoria

O presidente do Sindicato Rural de Corumbá, pecuarista Gilson de Barros, assinou na semana passada, um convênio com o Governo do Estado que assegura a construção do novo tatersal do Parque de Exposição Belmiro Maciel de Barros. Maior município do Pantanal em extensão, Corumbá tem o segundo maior rebanho bovino do país, com dois milhões de cabeças.

A nova estrutura substituirá à antiga e comprometido espaço de madeira que abrigava o local de realizações dos leilões pantaneiros. “Agradecemos ao governador Eduardo Riedel pelo compromisso com o Pantanal e os pantaneiros, reconhecendo o valor da nossa pecuária e valorizando um espaço nobre do nosso parque”, disse Gilson de Barros.

O projeto a ser executado pelo Sindicato Rural prevê a reconstrução do tatersal, com cozinha moderna, churrasqueira, banheiros anexos com acessibilidade, piso, rampa na entrada, cobertura e espaço interno com capacidade para 200 pessoas sentadas, além da área para exposição dos animais e dos leiloeiros, com sistema de refrigeração em todo o ambiente.

“Será um espaço de multiuso, pois, além dos leilões e outros eventos do sindicato, atenderá também a realização de cursos, congressos, palestras e shows, podendo receber um público de até 300 pessoas”, detalhou o dirigente ruralista.

Comunidade se beneficia

Com o comprometimento do antigo tatersal, os leilões eram realizados com a montagem de tendas, ocasionando, dentre outros prejuízos e desconfortos, mais custos operacionais. “Ganhamos um espaço que atenderá as nossas necessidades de fortalecer o comércio de bovinos e a cultura pantaneira, beneficiando também as comunidades de Corumbá e Ladário”, destacou Gilson de Barros.

O convênio com o Governo do Estado foi assinado na sede do Sindicato Rural de Corumbá pelo presidente da entidade e os secretários estaduais Hélio Peluffo (Infraestrutura e Logística) e Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).