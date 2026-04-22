Parte de casa de madeira desaba no centro de Corumbá e moradores saem ilesos

Residiam no imóvel, além do solicitante, a genitora, uma idosa de 90 anos, e a irmã, com 69 anos / Divulgação

Por volta das 9h da manhã de segunda-feira, dia 20, o Corpo de Bombeiros foi acionado via telefone de emergência 193 para atender uma ocorrência em Corumbá. A informação inicial era de possível desabamento com vítima em uma residência nos fundos de um terreno.

No local, a equipe constatou o desabamento de parte de uma casa de madeira. Em contato com o morador de 62 anos, que relatou que a estrutura cedeu durante a madrugada. Apesar do susto, não houve registro de vítimas.

Residiam no imóvel, além do solicitante, a genitora, uma idosa de 90 anos, e a irmã, com 69 anos, pessoa com necessidades especiais. Nenhum dos moradores sofreu ferimentos.

Diante da situação e do comprometimento estrutural da edificação, foi acionado o coordenador da Defesa Civil, que compareceu ao local e realizou a interdição do imóvel, tendo em vista o risco de novos desabamentos.

A guarnição manteve contato com o morador da residência da frente, irmão do solicitante, que se responsabilizou por abrigar os familiares em local seguro. A equipe orientou os envolvidos quanto aos riscos existentes e adotou as medidas necessárias para a segurança da área.

O caso foi encerrado sem registro de vítimas, e a Defesa Civil segue monitorando a situação. A orientação para moradores de imóveis antigos ou com estrutura comprometida é que realizem vistorias periódicas e, ao menor sinal de risco, acionem os órgãos de segurança. Em caso de emergência, a população deve ligar para o 193 (Corpo de Bombeiros) ou para a Defesa Civil pelo telefone 199.

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