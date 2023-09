Pavimentação com lajotas sextavadas continua no bairro Cravo Vermelho em Corumbá

Obras continuam / Clovis Neto/ Prefeitura Corumbá

A continuidade das obras de pavimentação com lajotas sextavadas no bairro Cravo Vermelho foi anunciada nesta segunda-feira, 11 de setembro, pela Prefeitura de Corumbá. O serviço começou pela rua Bahia com ações de terraplanagem. A drenagem já foi executada nas vias.

Além da pavimentação com lajotas sextavadas, o bairro Cravo Vermelho também recebe obras da fase final da construção do Parque Linear das Jaguatiricas. Uma área de 10 mil metros quadrados conta com praça pública; playground; quadra poliesportiva; pista para caminhada; academia ao ar livre.

A Prefeitura também faz a reconstrução do campo do futebol, deixando o equipamento público com medidas oficiais, iluminação de LED e áreas de convívio social. A rua Maranhão, que vai ligar o Cravo ao Anel Viário, também está em fase avançada de execução, para melhorar o fluxo de pedestres e veículos que trafegam pelo local.

“O Cravo Vermelho é uma área que está crescendo bastante, são obras muito significativas que dão maior dignidade para os moradores”, disse o secretário Luiz Antônio Pardal.

Maria Vicenza, moradora da região desde a sua fundação, disse que a pavimentação garante qualidade de vida para a população do bairro. “A gente precisa muito dessa lajota. Isso vai melhorar a rua, principalmente para as crianças irem para escola, para acabar com a poeira e com a lama em época de chuva”, disse a moradora.

O líder do governo na Câmara Municipal, vereador Allex Dellas, esteve no bairro e destacou a continuidade das obras de pavimentação com lajotas sextavadas na região. “A gente fica feliz de ver que as obras estão tendo continuidade. Sabemos das necessidades dessa população. É uma obra de qualidade e que precisa de execução da drenagem. Essa obra é uma demanda dos moradores do bairro que está sendo concretizada”, concluiu.