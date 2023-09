Pavimentação e drenagem avançam em Corumbá

Obras estão em andamento / Gisele Ribeiro/ Prefeitura Corumbá

O prefeito Marcelo Iunes antecipou, durante a entrega do Complexo de Esporte e Lazer Carlos Albaneze (Carlito) no bairro Cravo Vermelho, a destinação de recursos do Governo Federal para realização de mais obras de pavimentação e drenagem em Corumbá.

“Recebemos a notícia que mais 40 quadras terão asfalto. Tínhamos um projeto, que dependia do Governo Federal, e os deputados federais Vander Loubet e Dagoberto Nogueira conseguiram [a liberação], com a Rose Modesto na Sudeco. Assinamos o contrato e serão mais 40 quadras que serão asfaltadas em todos os bairros da cidade. Vamos continuar trabalhando na infraestrutura da cidade”, disse o chefe do Executivo Municipal.

Iunes ressaltou que os trabalhos de pavimentação e drenagem de 60 quadras – com recursos liberados do Governo do Estado com base em projetos da Prefeitura – seguem em andamento. Esta semana, frentes de trabalho atuam nos bairros Jardim dos Estados (ruas Marechal Floriano com Paraná e rua Rio Grande do Sul); Industrial (rua Rui Barbosa) e Aeroporto (rua Monte Castelo no trecho entre as ruas Goiás e Amazonas; rua Duque de Caxias; rua Projetada I com Campo Grande e alamedas João Couto e Rita de Cássia). São executadas ações de rebaixamento de rede de água; drenagem; terraplanagem e asfaltamento.“Trabalhamos, nestes seis anos, com infraestrutura e continuamos trabalhando. Demos ordem de serviço, no mês passado, para 268 novas quadras que serão recapeadas, tirar o asfalto antigo e colocando o asfalto novo com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). São 60 novas quadras que demos ordem de serviço para asfalto em rua que não era asfaltada e são 27 alamedas que vão ser lajotadas”, completou Iunes.

O pacote total de investimentos é de R$ 53 milhões. Desse valor, R$ 25,5 milhões são do Governo do Estado. Outros R$ 27,5 milhões são recursos da Prefeitura, sendo R$ 25 milhões para 268 quadras e R$ 2,5 milhões para lajotamento de 27 alamedas.

Pacote com projetos do Município

De acordo com projetos do Município, serão executadas pelo Governo do Estado obras de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais em diversas ruas dos bairros Dom Bosco, Aeroporto, Popular Nova, Jardim dos Estados, Nova Corumbá, Cristo Redentor, Centro América, Popular Velha, Centro e Previsul.

Vão receber pavimentação e drenagem trechos das seguintes vias: Alameda Anita Garibaldi; Alameda Brasil; Alameda Esperança; Alameda Thermistocles Figueiredo; Avenida Geraldino Martins de Barros; Rua 02; Rua 03; Rua 04; Rua Antônio João; Rua Campinho; Rua Campo Grande; Rua Duque de Caxias; Rua Edu Rocha; Rua General Osório; Rua Goiás; Rua João Afonso; Rua Major Gama; Rua Maranhão; Rua Marechal Deodoro; Rua Marechal Floriano; Rua Monte Castelo; Rua Pará; Rua Paraná; Rua Projetada – 01; Rua Projetada – 02; Rua Projetada; Rua República da Bolívia; Rua República do Paraguai; Rua Rio Grande do Sul; Rua Rui Barbosa; Rua Santa Catarina; Rua Santo Antônio; Rua São Francisco Gomes Xavier; Rua São Paulo – 01; Rua São Paulo; Rua Sargento Aquino; Rua Sete de Setembro. A Rua Ladário será recapeada.

Conforme contrato publicado pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul), a obra deve ser concluída em um prazo de 720 dias consecutivos – contados a partir da data em que a empresa receber documento que autoriza o início dos serviços.