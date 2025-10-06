Acessibilidade

06 de Outubro de 2025 • 12:03

Baita susto

Peão atacado por onça no Pantanal está fora de perigo

O incidente, que mobilizou o Corpo de Bombeiros e o Exército Brasileiro, ocorreu em uma área a mais de 200 quilômetros da zona urbana de Corumbá

Da redação

Publicado em 06/10/2025 às 10:53

Divulgação

O peão Flávio Ricardo do Espírito Santo, de 28 anos, atacado por uma onça-pintada no Pantanal do Paiaguás, permanece internado na Santa Casa de Campo Grande e está fora de perigo, segundo informou a família neste domingo (6). O incidente, que mobilizou o Corpo de Bombeiros e o Exército Brasileiro, ocorreu em uma área a mais de 200 quilômetros da zona urbana de Corumbá.

De acordo com o portal Campo Grande News, Flávio passa bem e apresenta boa recuperação. “Graças a Deus estou bem. Estou na Santa Casa ainda”, afirmou o peão.

Flávio foi atacado por uma onça-pintada no fim da tarde de sexta-feira (3), quando retornava à sede da fazenda a cavalo, acompanhado de outro trabalhador. O ataque aconteceu próximo a uma carcaça de animal, o que pode ter atraído o felino.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros no local. A guarnição da Base Avançada de Lourdes, que fica a cerca de 45 quilômetros da fazenda, encontrou o peão com cortes profundos na cabeça e na perna esquerda, mas com sinais vitais estáveis. Em seguida, o Exército realizou o transporte aéreo da vítima até Campo Grande, com acompanhamento médico e de enfermagem.

A família de Flávio pediu que as autoridades ambientais avaliem a situação no Pantanal, temendo novos ataques. Em um áudio compartilhado em grupos de mensagens, a sogra do peão, Luzia Pires da Silva, moradora da região do Taquari, relatou a preocupação dos moradores.

“Hoje foi a minha família, mas amanhã pode ser a de outras pessoas. A onça está matando criação, e a gente não sabe mais o que fazer. Queremos que as autoridades tomem uma atitude”, afirmou.

Em nota, a Polícia Militar Ambiental (PMA) informou que não foi acionada para atender o caso e que ainda não há informações sobre o paradeiro do animal.

Segundo a esposa da vítima, Flávio segue internado em observação e se recupera bem, mas está sozinho em Campo Grande. Ela permanece no Pantanal, acompanhando à distância a evolução do quadro de saúde do marido.

