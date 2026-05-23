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ACIDENTE DE TRABALHO

Peão é atingido por chifrada de touro no Pantanal e precisa ser resgatado de avião

Vítima de 32 anos sofreu trauma grave na perna com suspeita de fratura exposta; bombeiros montaram ponto de interceptação em pista de pouso devido à distância de 130 km da cidade

Felipe Benitez

Publicado em 23/05/2026 às 10:21

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Bombeiros do 3º GBM realizam o atendimento pré-hospitalar na vítima após o desembarque na pista de pouso / Foto: Divulgação/CBMMS

Um grave acidente de trabalho mobilizou equipes de socorro na manhã desta sexta-feira (22), por volta das 09h, na região pantaneira do Nabileque, a cerca de 130 quilômetros da área urbana de Corumbá. Um trabalhador rural de 32 anos ficou gravemente ferido após ser atingido pela chifrada de um touro.

O peão realizava o manejo do gado em uma propriedade rural quando o incidente aconteceu. O impacto do animal causou um trauma severo no membro inferior do trabalhador. Segundo informações repassadas à central do Corpo de Bombeiros, a vítima apresentava uma lesão profunda na perna, com suspeita de fratura exposta e intenso sangramento.

Logística de urgência e interceptação aérea

Diante da gravidade dos ferimentos, do alto risco de o paciente evoluir para um choque hipovolêmico (decorrente da perda excessiva de sangue) e do difícil acesso terrestre à localidade, uma operação de emergência foi montada. O trabalhador precisou ser retirado da fazenda por via aérea.

A guarnição da viatura de Resgate do 3º Grupamento de Bombeiros Militar deslocou-se até a pista de pouso da Fazenda Corema, definida como ponto estratégico de interceptação. Os militares aguardaram a chegada da aeronave para assumir o atendimento e garantir o transporte rápido até o hospital.

Procedimentos de estabilização e socorro

Assim que o avião pousou e a vítima foi recebida, os bombeiros militares iniciaram imediatamente os protocolos de Atendimento Pré-Hospitalar (APH). Foram realizados os seguintes procedimentos de emergência:

  • Controle de hemorragia: Aplicação de técnicas de hemostasia para estancar o sangramento severo.

  • Tratamento local: Limpeza minuciosa da lesão e aplicação de curativo protetor.

  • Imobilização: Estabilização do membro afetado para evitar o agravamento da suspeita de fratura.

  • Combate ao choque: Monitoramento constante dos sinais vitais e aplicação de medidas preventivas para manter o paciente estável.

Após ser totalmente estabilizado na pista de pouso, o trabalhador foi colocado na ambulância e encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá, onde deu entrada sob os cuidados da equipe médica plantonista para a realização de cirurgia e tratamento especializado.

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