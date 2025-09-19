Acessibilidade

19 de Setembro de 2025 • 10:49

Corumbá

Pedestre é atropelado em faixa na Dom Aquino e sofre ferimentos graves

Homem de 38 anos foi socorrido com ferimentos na cabeça e hemorragia

Redação

Publicado em 19/09/2025 às 10:34

Divulgação Corpo de Bombeiros

Um homem de 38 anos ficou ferido após ser atropelado no fim da tarde desta quinta-feira (19), na Rua Dom Aquino, entre as ruas José Fragelli e Ciriaco de Toledo, no Bairro Dom Bosco, em Corumbá.

O acidente ocorreu por volta das 18h30, em cima da faixa de pedestre.

De acordo com informações da guarnição da viatura de Resgate que atendeu a ocorrência, a vítima foi encontrada ao solo, consciente, mas desorientada.

Ele apresentava escoriações nos braços e ferimentos na cabeça, especialmente na região do nariz, boca e supercílio direito, com forte hemorragia na boca.

Os socorristas realizaram os primeiros atendimentos no local e, em seguida, encaminharam a vítima ao pronto-socorro para avaliação médica e cuidados hospitalares.

A condutora do veículo, uma mulher de nacionalidade boliviana, permaneceu no local e colaborou com os procedimentos legais.

As autoridades apuram as circunstâncias do acidente, que aconteceu em um ponto sinalizado com faixa de pedestre.

O caso será investigado pelas autoridades de trânsito. Ainda não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.

