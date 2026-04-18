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Perseguição na BR-262 termina com apreensão de mais de 480 kg de drogas em Corumbá

Motorista tentou fugir da polícia, entrou em estrada de terra e comparsa chegou a pular do carro durante a fuga

Redação

Publicado em 18/04/2026 às 12:37

Atualizado em 18/04/2026 às 12:39

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Uma perseguição na noite desta sexta-feira (17) terminou com a apreensão de uma grande quantidade de drogas na BR-262, em Corumbá.

Por volta das 20h30, policiais que faziam fiscalização na rodovia perceberam um veículo Fiat Doblò verde passando em alta velocidade, levantando suspeita. Diante da situação, a equipe decidiu acompanhar o carro.

A ordem de parada foi dada alguns quilômetros à frente, mas o motorista não obedeceu e fugiu. A perseguição seguiu pela rodovia até que o veículo entrou em uma estrada de terra. Durante o trajeto, um terceiro ocupante pulou do carro ainda em movimento e correu para uma área de mata fechada. Apesar das buscas, ele não foi encontrado.

Pouco depois, os policiais conseguiram parar o veículo e abordar os dois homens que permaneceram no carro, de 35 e 37 anos. Segundo a ocorrência, eles ainda tentaram resistir à abordagem, mas foram contidos.

Dentro do veículo, os policiais encontraram vários pacotes de drogas. Ao todo, foram apreendidos mais de 480 quilos, entre maconha do tipo skunk, pasta base e cocaína.

Os dois suspeitos foram presos e encaminhados, junto com o veículo e a droga, para a delegacia da Polícia Federal em Corumbá, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.

A apreensão representa mais um duro golpe contra o tráfico na região de fronteira.

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