Pesca esportiva em Corumbá lota hotéis e barcos-hotéis

Sem vagas. Hotéis e barcos-hotéis lotados e com reservas garantidas até o final da temporada mostram que a pesca esportiva no Pantanal continua em pleno vapor. Os empresários do setor dizem que os turistas estão vindo e que todas as dúvidas são esclarecidas sobre uma das principais atividades geradora de renda para a população da região.

Enquanto os governos de Mato Grosso do Sul e Federal combatem os incêndios florestais de forma coordenada, o turismo de pesca resiste e mostra aos turistas que a maior parte dos pontos para a prática da pesca esportiva estão disponíveis, sem nenhum problema para navegação, passeio ou atividade de contemplação.

Com três barcos-hotéis em Corumbá, a empresária Joice Carla Santana conta que recebe 6 mil turistas por ano em suas embarcações e que todas as reservas da temporada estão mantidas. Para conseguir uma vaga, só no ano que vem.

"Navegamos por toda região de 230 km a 320 km de rio adentro no Pantanal. Neste mês de julho ainda estamos recebido turistas com toda a família, trazendo as crianças que estão de férias para a pesca esportiva e contemplação".

Com experiência de 32 anos no setor e 25 a frente da sua empresa, Joice emprega 104 funcionários. Ela entende que o Pantanal tem suas características próprias, entre elas a época de queimadas, que neste ano foi atípica pelo tempo seco e começou antes do período rotineiro. Contudo, o turismo segue fazendo todo o seu trabalho.

"Devido está situação muitos turistas ligam para saber como está aqui no Pantanal, mas logo esclarecemos a imensidão desta região e que os rios e a paisagem continuam lindos e exuberantes. Passamos a realidade com fotos e vídeos do nosso trajeto para ele poder vir tranquilo, tanto para pesca, como para passeio e contemplação", garante.