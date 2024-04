PF atua contra fraude eletrônica em Corumbá

Nesta sexta-feira, 19/04, a Polícia Federal deflagrou a Operação Esculápio, com o objetivo de combater fraudes ao ponto eletrônico de profissionais de saúde da Prefeitura Municipal de Corumbá/MS.

Segundo as investigações, 11 servidores públicos da área de saúde do município reiteradamente fraudam seus pontos eletrônicos não cumprindo a carga horária contratada pela prefeitura municipal. Em alguns casos a permanência do profissional na unidade de saúde do Centro Municipal de Especialidade Odontológica (CEO) foi de apenas 5 minutos.

Além do prejuízo indireto causado pelo retardamento no atendimento à população local, estima-se que o prejuízo direto aos cofres seja da ordem de R$ 6.000.000,00.

Na ação, cujos mandados foram expedidos pela 1ª Vara Federal de Corumbá, foram sequestrados bens móveis avaliados em R$ 1.500.00,00 e bens imóveis avaliados em R$ 5.000.000,00.

Os investigados poderão responder por estelionato, peculato e peculato eletrônico.

*As informações são do site da Polícia Federal