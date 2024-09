PF deflagra operação contra grupo que atua no tráfico de migrantes bolivianos

PF, Divulgação

Um grupo criminoso atuante no tráfico de migrantes bolivianos na rota Corumbá a São Paulo é alvo da operação Libertad, deflagrada pela PF (Polícia Federal) nesta terça-feira (24).

Segundo a PF, o destino das pessoas, que entram pela fronteira da Bolívia com Mato Grosso do Sul, é o trabalho análogo à escravidão em fábricas clandestinas no território paulista.

Serão cumpridos 36 mandados de busca e apreensão e 16 medidas cautelares de proibição de deixar o Brasil, além de 26 suspensões de atividades econômicas. Os mandados são em Corumbá, São Paulo, Guarulhos, Ribeirão das Neve (MG) e Belo Horizonte.

A operação tem apoio do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego e da Defensoria Pública da União. As investigações revelaram que o grupo criminoso aliciava migrantes bolivianos por meio de redes sociais e rádios online, promovendo o contrabando e o tráfico de pessoas para trabalho em condições degradantes e com jornadas exaustivas.

Os crimes investigados incluem contrabando de migrantes, tráfico internacional de pessoas e trabalho análogo à escravidão.

Libertad

A operação foi batizada de Libertad como um símbolo da luta pela liberdade dos trabalhadores explorados, reafirmando o compromisso da Polícia Federal em combater a exploração humana e proteger os direitos fundamentais.

Em junho deste ano, os governos do Brasil e da Bolívia firmaram acordo histórico para fortalecer o combate ao tráfico de pessoas, contrabando de migrantes e crimes conexos. O acordo reforça o compromisso mútuo de proteger migrantes vulneráveis e combater redes criminosas.