PF detém três e apreende arma, medicamentos e equipamentos médicos contrabandeados

Viatura da Polícia Federal

Uma abordagem e detenção de três homens que estavam em um carro, pela Polícia Federal, no final da tarde de ontem (08), na rua Antônio Maria esquina com a Dom Aquino, no Centro de Corumbá, chamou a atenção de quem passava pelo local e nas redes sociais, onde foram postados vídeos que viralizaram.

Desde o início do caso, a reportagem tentava, com a assessoria de comunicação da PF, saber o que foi essa abordagem e somente na manhã desta terça-feira (09), a Polícia Federal se manifestou.

O órgão informou que trata-se de uma operação conjunta com a Polícia Civil de MS e que ainda está sob investigação.

Ontem, os policiais encontraram, durante a ação, uma arma de fogo e "expressiva quantidade" de medicamentos e equipamentos médicos que entraram irregularmente no país, caracterizando contrabando.

Os três homens foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Os medicamentos e produtos médicos contrabandeados foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal.

As investigações continuam, de acordo com a PF.