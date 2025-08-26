Acessibilidade

26 de Agosto de 2025 • 17:29

Policial

PF prende homem em operação contra abuso sexual infantojuvenil em Corumbá

As investigações tiveram início após a apreensão de materiais eletrônicos do suspeito durante a Operação Nicolau 16

Redação

Publicado em 26/08/2025 às 14:45

Divulgação Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (26), a Operação Puer Praesidio 3 em Corumbá, com o objetivo de combater crimes de exploração sexual infantojuvenil na internet. Um homem de 44 anos foi preso durante a ação.

As investigações tiveram início após a apreensão de materiais eletrônicos do suspeito durante a Operação Nicolau 16, realizada em março deste ano.

Na análise dos equipamentos, os agentes encontraram diversos vídeos e fotografias de pornografia envolvendo crianças e adolescentes, além de registros de pesquisas de teor sexual relacionadas a menores de idade.

Diante das evidências e do risco de continuidade das práticas criminosas, a Justiça expediu mandado de prisão preventiva, cumprido pela PF nesta terça-feira. A ordem partiu da 2ª Vara Criminal da Comarca de Corumbá.

