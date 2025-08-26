PF prende homem em operação contra abuso sexual infantojuvenil em Corumbá

Divulgação Polícia Federal

As investigações tiveram início após a apreensão de materiais eletrônicos do suspeito durante a Operação Nicolau 16, realizada em março deste ano.

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (26), a Operação Puer Praesidio 3 em Corumbá, com o objetivo de combater crimes de exploração sexual infantojuvenil na internet. Um homem de 44 anos foi preso durante a ação.

Na análise dos equipamentos, os agentes encontraram diversos vídeos e fotografias de pornografia envolvendo crianças e adolescentes, além de registros de pesquisas de teor sexual relacionadas a menores de idade.

Diante das evidências e do risco de continuidade das práticas criminosas, a Justiça expediu mandado de prisão preventiva, cumprido pela PF nesta terça-feira. A ordem partiu da 2ª Vara Criminal da Comarca de Corumbá.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!