Pintor sofre queda após choque elétrico durante trabalho em Corumbá

Ocorrência foi registrada na manhã desta terça-feira (20)
Divulgação/ Bombeiros
Um homem de 50 anos ficou ferido após sofrer um choque elétrico e cair de uma escada na manhã desta terça-feira (20), na região central de Corumbá. O atendimento foi realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar, por meio do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM).
De acordo com as informações repassadas pela Central de Operações, o acidente ocorreu por volta das 7h35, na Rua Albuquerque, entre as ruas América e Colombo. A vítima trabalhava como pintor e estava sobre uma escada quando, de forma acidental, entrou em contato com a fiação elétrica, recebendo uma descarga elétrica e caindo ao solo.
No local, os bombeiros encontraram o trabalhador consciente, porém desorientado, apresentando sinais de queimaduras de primeiro grau nos braços direito e esquerdo. A equipe realizou a imobilização, fez curativos nas áreas afetadas e prestou os primeiros socorros ainda no local.
Após o atendimento pré-hospitalar, o homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Corumbá, onde permaneceu sob os cuidados da equipe médica.
