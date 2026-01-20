Acessibilidade

20 de Janeiro de 2026 • 12:07

Ocorrência

Pintor sofre queda após choque elétrico durante trabalho em Corumbá

Ocorrência foi registrada na manhã desta terça-feira (20)

Da redação

Publicado em 20/01/2026 às 11:55

Divulgação/ Bombeiros

Um homem de 50 anos ficou ferido após sofrer um choque elétrico e cair de uma escada na manhã desta terça-feira (20), na região central de Corumbá. O atendimento foi realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar, por meio do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM).

De acordo com as informações repassadas pela Central de Operações, o acidente ocorreu por volta das 7h35, na Rua Albuquerque, entre as ruas América e Colombo. A vítima trabalhava como pintor e estava sobre uma escada quando, de forma acidental, entrou em contato com a fiação elétrica, recebendo uma descarga elétrica e caindo ao solo.

No local, os bombeiros encontraram o trabalhador consciente, porém desorientado, apresentando sinais de queimaduras de primeiro grau nos braços direito e esquerdo. A equipe realizou a imobilização, fez curativos nas áreas afetadas e prestou os primeiros socorros ainda no local.

Após o atendimento pré-hospitalar, o homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Corumbá, onde permaneceu sob os cuidados da equipe médica.

