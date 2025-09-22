Acessibilidade

22 de Setembro de 2025 • 11:40

Levantamento

PM aponta horários críticos e principais crimes de trânsito em Corumbá e Ladário

e acordo com os dados, as ocorrências se concentram em três faixas: entre 7h e 8h, 12h e 14h e, principalmente, das 18h às 19h

Da redação

Publicado em 22/09/2025 às 09:59

Um levantamento divulgado pela Polícia Militar nesta semana mostrou os horários de maior incidência e os principais crimes de trânsito registrados em Corumbá e Ladário. De acordo com os dados, as ocorrências se concentram em três faixas: entre 7h e 8h, 12h e 14h e, principalmente, das 18h às 19h.

Segundo o estudo, mais de 65% dos casos estão relacionados ao Art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que trata de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Outros índices apontam para 16% de ocorrências por embriaguez ao volante (Art. 306), 9% por dirigir sem habilitação gerando perigo de dano (Art. 309) e 5% por homicídio no trânsito, com nove mortes registradas em 2025.

O mês de julho apresentou o maior número de registros, somando 35 ocorrências entre os dois municípios. Em Corumbá, o Bairro Centro concentra a maioria dos acidentes, seguido pelo Aeroporto e Popular Nova. Já em Ladário, metade dos casos envolve lesão corporal, enquanto um quarto está relacionado ao consumo de álcool por condutores.

Diante do cenário, a Polícia Militar informou que está intensificando as fiscalizações, com ações conjuntas e operações estratégicas para reduzir acidentes, prevenir mortes e coibir práticas como a direção perigosa, a embriaguez ao volante e a condução sem habilitação.

Na madrugada de quinta-feira (18), por exemplo, a PM prendeu um motociclista de 26 anos no Bairro Aeroporto, em Corumbá, após flagrá-lo transitando em alta velocidade, sem capacete e desrespeitando o sinal vermelho. O condutor apresentava sinais de embriaguez, não possuía habilitação e portava facão e canivete. O veículo foi recolhido ao pátio do Detran e o caso encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

