PM apreende 11,2 kg de maconha durante abordagem a van em CorumbÃ¡

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul apreendeu aproximadamente 11,2 quilos de maconha na manhã de sábado (28), durante abordagem realizada na Rua República do Paraguai, no bairro Aeroporto, em Corumbá. A ação foi realizada por volta das 10h30, enquanto a equipe da Rádio Patrulha realizava fiscalizações em busca de celulares com restrição criminal.



Durante a abordagem a uma van de placa estrangeira, os policiais perceberam forte odor característico de maconha vindo do interior do veículo. Diante da situação, foi solicitado que o condutor e o passageiro desembarcassem.



Em busca pessoal, foi encontrado com o passageiro o valor de R$ 400,00 em dinheiro. Na vistoria do veículo, os policiais localizaram duas bolsas de viagem na parte traseira contendo 10 sacos embalados com substância análoga à maconha. Após pesagem, a droga totalizou aproximadamente 11,2 quilos.



Questionado, o passageiro informou que havia recebido o entorpecente na região de fronteira, em Puerto Quijarro, na Bolívia, e que receberia R$ 3 mil pelo transporte até o destino. O condutor declarou que realizava apenas o serviço de transporte e que não tinha conhecimento da existência da droga.



Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia para as providências legais.

