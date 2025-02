PM apreende 1,4 kg de cocaína em ônibus interestadual em Corumbá

Divulgação/ PM

Um ônibus interestadual que fazia o trajeto da Bolívia até São Paulo foi alvo de uma operação policial que resultou na apreensão de 1,4 kg de cocaína, na tarde desta quarta-feira (05). A ação foi conduzida pelo 7º Batalhão de Polícia Militar, durante a Operação Protetor das Fronteiras, no Posto Fiscal Lampião Aceso, na BR-262, em Corumbá.



Durante a inspeção no interior do veículo, os policiais localizaram no banheiro duas caixas de suco de maçã da marca Ades. Ao abrirem as embalagens, perceberam a presença de diversos invólucros misturados ao líquido.



Após a aplicação de reagente químico, foi confirmado que a substância era pasta base de cocaína. Para identificar o responsável pelo entorpecente, os agentes analisaram imagens das câmeras de segurança do ônibus e entrevistaram os passageiros, porém, ninguém foi identificado como dono da droga.



Diante da situação, o ônibus foi liberado para seguir viagem, enquanto a droga foi encaminhada à Polícia Federal para os devidos procedimentos legais.