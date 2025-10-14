PM apreende 17 quilos de drogas em ônibus em Corumbá

Divulgação/ PM

Durante patrulhamento na madrugada desta terça-feira (14), a Polícia Militar apreendeu 17,4 quilos de entorpecentes em um ônibus de turismo abordado na Alameda João Bosco Mota, em Corumbá. O veículo, com placas de Campo Grande, transportava passageiros de origem boliviana com destino a São Paulo (SP).



Durante a inspeção no interior do ônibus, os policiais localizaram uma sacola plástica próxima ao banheiro, contendo 49 cápsulas de substância análoga a cloridrato de cocaína, totalizando 637 gramas, sem identificação de responsável.



Na verificação das bagagens, foi encontrada uma mochila com 30 cápsulas da mesma substância escondidas entre roupas, além de 26 cápsulas ocultas na região genital de um passageiro, que admitiu ainda ter ingerido outras 28 cápsulas. O total apreendido com ele chegou a 56 cápsulas (807 gramas).



Com apoio da guarnição de Trânsito, as buscas continuaram no bagageiro inferior do ônibus, onde foi localizada uma mala com fundo falso contendo 11 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 11,260 quilos. O proprietário relatou ter recebido a bagagem em Porto Quijarro (Bolívia) e que entregaria o material em São Paulo, mediante pagamento.



Em outra bagagem, os policiais encontraram três cobertores dupla face escondendo 367 cápsulas de cocaína, totalizando 5,130 quilos. O responsável declarou que havia recebido o entorpecente em Santa Cruz de la Sierra (Bolívia) e também levaria o carregamento até São Paulo.



O passageiro que havia ingerido as cápsulas foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá, permanecendo sob escolta policial até a eliminação completa do material. Os demais envolvidos, junto com as drogas e pertences pessoais, foram levados à Delegacia da Polícia Federal de Corumbá para as medidas legais.



No total, foram apreendidos:



472 cápsulas de cocaína (6,130 kg);



11 tabletes de maconha (11,260 kg);



Total geral: 17,4 kg de entorpecentes.



A operação integra as ações de fiscalização e combate ao tráfico internacional de drogas realizadas na região de fronteira de Corumbá.

