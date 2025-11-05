PM apreende 650 litros de combustível contrabandeado em Corumbá

Divulgação/ PM

Durante o patrulhamento preventivo, uma equipe da Força Tática abordou um veículo que trafegava em alta velocidade. Na vistoria, os policiais encontraram 13 galões de 50 litros, totalizando 650 litros de combustível, sendo transportados sem autorização legal.

A Polícia Militar de Corumbá apreendeu cerca de 650 litros de combustível (diesel) durante uma ação de combate ao contrabando realizada na manhã desta terça-feira (4), na Estrada do Taquaral, zona rural do município. A operação integra o conjunto de ações da Operação Fronteiras/Divisas Seguras 2025, que reforça o policiamento em regiões estratégicas e de fronteira.

O condutor do veículo informou aos policiais que o combustível não possuía comprovação de origem nem documentação de transporte, o que configura prática de contrabando ou descaminho.

O veículo foi apreendido e encaminhado à Receita Federal, enquanto o motorista foi levado à Polícia Federal para as providências legais.

Segundo a corporação, a ação reforça o comprometimento da Polícia Militar com o enfrentamento ao contrabando e a preservação da ordem pública, intensificando o policiamento nas áreas de fronteira de Corumbá.

