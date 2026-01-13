Acessibilidade

13 de Janeiro de 2026

Polícia

PM apreende drogas em veículo no centro de Corumbá

A ocorrência foi registrada na segunda-feira (12)

Da redação

Publicado em 13/01/2026 às 11:18

Divulgação/ PM

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul apreendeu, na tarde de segunda-feira (12), uma grande quantidade de entorpecentes durante o atendimento a uma denúncia no município de Corumbá. A ocorrência foi registrada na região central da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe da Rádio Patrulha foi acionada via Centro de Operações da Polícia Militar para verificar a presença de um veículo em atitude suspeita na Rua Porto Carreiro, nas proximidades da pista de skate. No local, os policiais localizaram um automóvel estacionado.

Durante buscas no interior do veículo, principalmente no porta-malas, foram encontrados diversos sacos contendo substâncias semelhantes a drogas. Após a conferência do material, foi constatada a apreensão de aproximadamente 48 quilos de substância análoga à cocaína e cerca de 15 quilos de substância análoga à maconha.

Diante da situação, o veículo e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Corumbá, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.

