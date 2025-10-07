PM apreende quase 20 kg de maconha em rodoviária de Corumbá

A ocorrência teve início após denúncia de tráfico de drogas recebida pelo Centro de Operações da Polícia Militar
Divulgação/ PM
A Polícia Militar apreendeu aproximadamente 19,5 quilos de maconha na noite de sexta-feira, 3 de outubro, durante uma ação da equipe da Força Tática do 6º Batalhão de Polícia Militar (BPM) na rodoviária de Corumbá. A ocorrência teve início após denúncia de tráfico de drogas recebida pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom).
Segundo a corporação, a informação indicava que duas malas suspeitas estariam no compartimento de bagagens de um ônibus interestadual. Durante a verificação, os policiais constataram que as malas pertenciam a um passageiro que havia embarcado em Ladário e desembarcado antes da saída do veículo, não retornando mais ao local.
Na inspeção, foram encontrados 36 pacotes envolvidos em fita adesiva — 14 de cor cinza e 22 de cor marrom — contendo substância análoga à maconha, totalizando 19,478 quilos.
O material foi apreendido, lacrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde foi formalizado o procedimento de cadeia de custódia.
A Polícia Militar informa que denúncias anônimas podem ser feitas pelos telefones 190 e 181, contribuindo com as ações de combate ao tráfico de drogas e com a segurança pública em Corumbá e Ladário.
