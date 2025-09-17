Acessibilidade

17 de Setembro de 2025 • 15:38

Polícia

PM atende ocorrência de ataque de cães pitbull em Corumbá

Dois animais pertencentes a um vizinho teriam colocado em risco a segurança de moradores

Da redação

Publicado em 17/09/2025 às 12:37

Divulgação/ PM

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo ataque de cães pitbull no bairro Aeroporto, em Corumbá, na manhã de terça-feira (16). Dois animais pertencentes a um vizinho teriam colocado em risco a segurança de moradores, e um dos cães invadiu o quintal da vítima, atacando seu animal doméstico.

Segundo o solicitante, situações semelhantes já haviam ocorrido anteriormente, e ele manifestou a intenção de representar criminalmente contra o proprietário dos animais. Ao chegar ao local, os policiais não encontraram o responsável, sendo atendidos pela mãe do proprietário, que informou que o filho estava ausente devido ao trabalho.

Diante do histórico e da gravidade do caso, as partes foram encaminhadas à 1ª Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis.

A Polícia Militar reforça que, conforme a Lei Estadual nº 3.489/2008, cães das raças pitbull, rottweiler, doberman e fila brasileiro devem circular em vias públicas apenas sob condução de pessoas maiores de 18 anos, com guia curta, enforcador de aço e focinheira, sendo proibida a permanência desses animais em praças, parques e próximas a escolas. O cumprimento dessas normas visa garantir a segurança coletiva e prevenir novos incidentes.

Acidente

Mulher fica ferida após colisão entre carreta e carro na BR-262

