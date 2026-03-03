PM captura 12 foragidos e apreende mais de 11 kg de drogas no mÃªs passado em CorumbÃ¡

DivulgaÃ§Ã£o/ PM

O 6º Batalhão da Polícia Militar divulgou o balanço das ações realizadas em fevereiro de 2026 em Corumbá e Ladário. Durante o período, foram capturados 12 foragidos da Justiça, apreendidos mais de 11 quilos de drogas e recuperados veículos que seriam levados para a Bolívia. As ações também resultaram em redução nos crimes contra o patrimônio na região.



De acordo com o levantamento, entre 1º e 28 de fevereiro foram registrados 107 boletins de ocorrência, com mais de 80 autores ou suspeitos conduzidos. As fiscalizações de trânsito também resultaram na lavratura de 105 Autos de Infração de Trânsito (AITs).



Na comparação com o mesmo período de 2025, os dados indicam queda nos crimes patrimoniais. O roubo apresentou redução de 42,62% em Corumbá, enquanto em Ladário o índice permaneceu estável. Já os furtos tiveram diminuição de 13,06% em Corumbá e 57,14% em Ladário.



Entre as ações realizadas no mês, a Polícia Militar efetuou a captura de 12 foragidos da Justiça, procurados por crimes como furto, roubo, homicídio, tráfico de drogas, descumprimento de medida protetiva, organização criminosa, resistência e também mandado civil por pensão alimentícia.



No combate ao porte de armas, 10 itens foram apreendidos, entre facas, facão, chaira e munição calibre 9 milímetros.



No enfrentamento aos crimes transfronteiriços, quatro veículos foram recuperados ou interceptados. Entre os casos registrados está a interceptação de um caminhão baú e de um quadriciclo Maverick R MAX XRC, avaliado em aproximadamente R$ 500 mil, que tentavam atravessar para a Bolívia no dia 1º de fevereiro. Também foram recuperados uma motocicleta com restrição criminal e um veículo com registro de busca e apreensão por furto.



As ações também resultaram na recuperação de diversos objetos furtados, entre eles celulares, eletrônicos, cosméticos, produtos de supermercado, ventilador e um forno elétrico encontrado em área de matagal. Parte das recuperações ocorreu por meio da Operação Celular Seguro, com identficação dos aparelhos pelo IMEI.



No combate ao tráfico de drogas, foram apreendidos 11,2 quilos de maconha, além de 12 trouxinhas de pasta base de cocaína e dinheiro relacionado às ocorrências. Também foram registrados dois casos de tráfico internacional por ingestão de cápsulas, com a retirada de 7 cápsulas em um caso e 90 cápsulas de cocaína em outro, após procedimentos hospitalares.



Entre os crimes mais registrados no mês estão furtos, roubos, tráfico de drogas, descumprimento de medida protetiva e crimes de trânsito, conforme balanço do 6º Batalhão da Polícia Militar.

