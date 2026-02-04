Acessibilidade

04 de Fevereiro de 2026 • 14:46

Polícia

PM conduz suspeito de furto de fios à delegacia em Ladário

Ocorrência foi registrada na terça-feira (3)

Da redação

Publicado em 04/02/2026 às 09:24

Atualizado em 04/02/2026 às 10:17

A Polícia Militar localizou um homem de 35 anos suspeito de envolvimento em furtos de fiação de cobre no município de Ladário. A ação foi realizada pela equipe da Rádio Patrulha durante patrulhamento ostensivo e preventivo, ocorrido na tarde de terça-feira (3).

Durante a abordagem, o suspeito relatou participação na subtração de fios de cobre na região do cruzamento da Rua 17 de Março com a Alameda Ednei. Diante da situação, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para o registro da ocorrência e para prestar esclarecimentos à autoridade policial.

A Polícia Militar reforça a importância da participação da população no combate a esse tipo de crime. Em caso de flagrante de furto de fiação, a orientação é acionar imediatamente o telefone 190. Denúncias anônimas também podem ser feitas pelo Disque Denúncia 181 ou pelo site https://www.181.ms.gov.br/denuncia/

