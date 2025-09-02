PM contém briga generalizada na Casa do Imigrante em Corumbá

A ocorrência envolveu estrangeiros hospedados no local e resultou em ferido
Divulgação/ PM
Uma briga generalizada na Casa do Imigrante, localizada na Rua Dom Aquino, região central de Corumbá, mobilizou a Polícia Militar na tarde de segunda-feira (1º), por volta das 12h33. A ocorrência envolveu estrangeiros hospedados no local e resultou em ferido, danos materiais e registro por perturbação do sossego público.
De acordo com funcionários, os desentendimentos vinham ocorrendo desde o fim de semana por causa de disputas envolvendo pertences pessoais. Durante a confusão, um homem que não estava mais hospedado retornou ao local e foi agredido com uma pedra, sofrendo corte no antebraço. Ele ainda tentou se refugiar no prédio, forçando a porta de entrada e causando danos.
Testemunhas relataram que outros estrangeiros tentaram escalar grades e janelas para acessar a repartição, o que aumentou o tumulto e gerou insegurança entre os servidores.
A vítima ferida foi encaminhada ao pronto-socorro municipal. Já os envolvidos na agressão e na perturbação foram levados à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá para as providências legais.
A ação contou com reforço de guarnições da Polícia Militar de Ladário, que atuaram de forma integrada para controlar a situação.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Polícia
Corpo de Bombeiros registra 8 ocorrências em Corumbá e Ladário em 24h
Corumbá promove segundo "Dia D" de vacinação contra o sarampo no sábado
Corumbá retoma cirurgias eletivas suspensas há últimos dois anos
Policial
Os dois homens, o caminhão e a carga foram encaminhados à Polícia Federal
Economia
Berinjela também tem queda, enquanto poncã, goiaba e mamão ficam mais caros
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS