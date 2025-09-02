Acessibilidade

02 de Setembro de 2025 • 11:38

Polícia

PM contém briga generalizada na Casa do Imigrante em Corumbá

A ocorrência envolveu estrangeiros hospedados no local e resultou em ferido

Da redação

Publicado em 02/09/2025 às 10:42

Atualizado em 02/09/2025 às 10:53

Divulgação/ PM

Uma briga generalizada na Casa do Imigrante, localizada na Rua Dom Aquino, região central de Corumbá, mobilizou a Polícia Militar na tarde de segunda-feira (1º), por volta das 12h33. A ocorrência envolveu estrangeiros hospedados no local e resultou em ferido, danos materiais e registro por perturbação do sossego público.

De acordo com funcionários, os desentendimentos vinham ocorrendo desde o fim de semana por causa de disputas envolvendo pertences pessoais. Durante a confusão, um homem que não estava mais hospedado retornou ao local e foi agredido com uma pedra, sofrendo corte no antebraço. Ele ainda tentou se refugiar no prédio, forçando a porta de entrada e causando danos.

Testemunhas relataram que outros estrangeiros tentaram escalar grades e janelas para acessar a repartição, o que aumentou o tumulto e gerou insegurança entre os servidores.

A vítima ferida foi encaminhada ao pronto-socorro municipal. Já os envolvidos na agressão e na perturbação foram levados à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá para as providências legais.

A ação contou com reforço de guarnições da Polícia Militar de Ladário, que atuaram de forma integrada para controlar a situação.

