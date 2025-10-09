PM contém homem que ameaçou a mãe idosa em Corumbá

O caso foi registrado na noite de terça-feira (7)
Divulgação/ PM
Equipes da Polícia Militar atenderam uma ocorrência de violência doméstica e dano em uma residência no bairro Dom Bosco, em Corumbá, envolvendo um homem de 34 anos que teria ameaçado sua mãe, uma idosa de 65 anos, e danificado o portão de uma vizinha com uma ferramenta tipo picareta. O caso foi registrado na noite de terça-feira (7).
Segundo informações apuradas no local, o autor possui diagnóstico de esquizofrenia e faz uso de medicação controlada. Diante da situação, os policiais realizaram a contenção do homem, que resistiu à abordagem. Ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal para avaliação médica e, em seguida, à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.
A ocorrência integra as ações da Operação Virtude, desenvolvida ao longo do mês de outubro em todo o estado, com o objetivo de coibir crimes contra idosos, prevenir casos de violência doméstica e familiar e garantir a segurança da população.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Polícia
Defensoria participa de Conferência Regional de Direitos Humanos em Corumbá
Corumbá decreta contenção de gastos por 6 meses
Bombeiros atendem 213 ocorrências em Corumbá e região em setembro
Saúde
As vítimas são quatro homens e uma mulher, entre 23 e 54 anos
Economia
Preço da cesta sobe 1,55% na capital sul-mato-grossense, enquanto 22 cidades registram queda no mês
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS