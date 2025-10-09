Acessibilidade

09 de Outubro de 2025 • 13:11

Polícia

PM contém homem que ameaçou a mãe idosa em Corumbá

O caso foi registrado na noite de terça-feira (7)

Da redação

Publicado em 09/10/2025 às 10:23

Divulgação/ PM

Equipes da Polícia Militar atenderam uma ocorrência de violência doméstica e dano em uma residência no bairro Dom Bosco, em Corumbá, envolvendo um homem de 34 anos que teria ameaçado sua mãe, uma idosa de 65 anos, e danificado o portão de uma vizinha com uma ferramenta tipo picareta. O caso foi registrado na noite de terça-feira (7).

Segundo informações apuradas no local, o autor possui diagnóstico de esquizofrenia e faz uso de medicação controlada. Diante da situação, os policiais realizaram a contenção do homem, que resistiu à abordagem. Ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal para avaliação médica e, em seguida, à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

A ocorrência integra as ações da Operação Virtude, desenvolvida ao longo do mês de outubro em todo o estado, com o objetivo de coibir crimes contra idosos, prevenir casos de violência doméstica e familiar e garantir a segurança da população.

Saúde

Sobe para cinco o número de mortes causadas por metanol em SP

As vítimas são quatro homens e uma mulher, entre 23 e 54 anos

Economia

Campo Grande lidera alta na cesta básica em setembro entre capitais do país

Preço da cesta sobe 1,55% na capital sul-mato-grossense, enquanto 22 cidades registram queda no mês

