PM contém homem que ameaçou a mãe idosa em Corumbá

Divulgação/ PM

Equipes da Polícia Militar atenderam uma ocorrência de violência doméstica e dano em uma residência no bairro Dom Bosco, em Corumbá, envolvendo um homem de 34 anos que teria ameaçado sua mãe, uma idosa de 65 anos, e danificado o portão de uma vizinha com uma ferramenta tipo picareta. O caso foi registrado na noite de terça-feira (7).



Segundo informações apuradas no local, o autor possui diagnóstico de esquizofrenia e faz uso de medicação controlada. Diante da situação, os policiais realizaram a contenção do homem, que resistiu à abordagem. Ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal para avaliação médica e, em seguida, à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.



A ocorrência integra as ações da Operação Virtude, desenvolvida ao longo do mês de outubro em todo o estado, com o objetivo de coibir crimes contra idosos, prevenir casos de violência doméstica e familiar e garantir a segurança da população.

