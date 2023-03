PM detém rapaz que pilotava moto furtada e não tinha CNH

Ele também não tinha Carteira Nacional de Habilitação / Ilustrativa

Rapaz de 23 anos foi detido depois de ser flagrado pilotando motocicleta com placa HSV 2821, com registro de furto e roubo, neste domingo, no bairro Padre Ernesto Sassida, em Corumbá.

Ele também não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH). De acordo com a Polícia Militar, a motocicleta tinha sido furtada no dia 1º de janeiro, em frente a uma casa de show, na rua Monte Castelo, entre a Major Gama e Sete de Setembro.

Após os procedimentos, o rapaz e a moto foram, foram levados para a Delegacia de Polícia Civil.