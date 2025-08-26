Acessibilidade

26 de Agosto de 2025 • 11:17

Agosto Lilás

PM intensifica ações contra a violência doméstica em Ladário

As ações foram realizadas na segunda-feira (25), com fiscalizações e atividades educativas

Da redação

Publicado em 26/08/2025 às 10:55

Divulgação/ PM

O 6º Batalhão de Polícia Militar realizou, em Ladário, atividades da Operação Shamar voltadas ao enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher, dentro da campanha Agosto Lilás. As ações foram realizadas na segunda-feira (25), com fiscalizações e atividades educativas.

Pela manhã, equipes do Programa Mulher Segura (Promuse) verificaram o cumprimento de três Medidas Protetivas de Urgência (MPU) na área urbana do município. As beneficiárias confirmaram que as ordens judiciais estavam sendo respeitadas. Durante as visitas, foram repassadas orientações sobre segurança, Lei Maria da Penha e funcionamento das medidas protetivas.

Na Escola Municipal Marquês de Tamandaré, policiais militares realizaram palestra de conscientização sobre prevenção, respeito e igualdade de gênero, alcançando cerca de 60 alunos.

No sábado (23), o 6º BPM também participou do evento “Quartel de Portas Abertas”, promovido pela 17ª Brigada de Infantaria de Pantanal, em Corumbá. Foram apresentados os programas Promuse e Proerd, com participação de aproximadamente 300 pessoas. A iniciativa contou com apoio da Prefeitura Municipal, órgãos de segurança e instituições do Sistema “S”.

