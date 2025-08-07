PM intensifica combate ao furto de gado na zona rural de Corumbá

Divulgação/ PM

O 6º Batalhão da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul tem atuado de forma intensificada na zona rural de Corumbá como parte da Operação Falcão III, que está em andamento em todo o estado. A ação tem como principal objetivo combater o abigeato — furto de gado — e outros crimes que afetam a segurança e a economia das regiões rurais.

A operação, coordenada pelo Batalhão de Polícia Militar Rural, busca reforçar tanto a presença ostensiva quanto a atuação preventiva da PM em áreas mais vulneráveis à criminalidade no campo. Em Corumbá, a mobilização tem ganhado força com a realização de patrulhamentos estratégicos e abordagens, sobretudo ao longo do mês de agosto.

Um dos pontos altos da operação foi o chamado “Dia D”, realizado na terça-feira (5), quando o policiamento foi reforçado com equipes especializadas, voltadas à fiscalização de propriedades rurais e combate direto às ações criminosas.

O furto de gado, além de causar prejuízos financeiros aos produtores, alimenta o mercado clandestino de carne sem controle sanitário, colocando em risco a saúde pública e a segurança alimentar. O crime também compromete uma das principais atividades econômicas do estado: a pecuária.

A Operação Falcão III é realizada de forma integrada entre diferentes unidades da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de garantir a tranquilidade e a proteção da população que vive e trabalha no interior do estado.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!