07 de Agosto de 2025 • 12:22

Operação

PM intensifica combate ao furto de gado na zona rural de Corumbá

O furto de gado, além de causar prejuízos financeiros aos produtores, alimenta o mercado clandestino de carne sem controle sanitário

Da redação

Publicado em 07/08/2025 às 10:44

Atualizado em 07/08/2025 às 12:20

Divulgação/ PM

O 6º Batalhão da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul tem atuado de forma intensificada na zona rural de Corumbá como parte da Operação Falcão III, que está em andamento em todo o estado. A ação tem como principal objetivo combater o abigeato — furto de gado — e outros crimes que afetam a segurança e a economia das regiões rurais.

A operação, coordenada pelo Batalhão de Polícia Militar Rural, busca reforçar tanto a presença ostensiva quanto a atuação preventiva da PM em áreas mais vulneráveis à criminalidade no campo. Em Corumbá, a mobilização tem ganhado força com a realização de patrulhamentos estratégicos e abordagens, sobretudo ao longo do mês de agosto.

Um dos pontos altos da operação foi o chamado “Dia D”, realizado na terça-feira (5), quando o policiamento foi reforçado com equipes especializadas, voltadas à fiscalização de propriedades rurais e combate direto às ações criminosas.

O furto de gado, além de causar prejuízos financeiros aos produtores, alimenta o mercado clandestino de carne sem controle sanitário, colocando em risco a saúde pública e a segurança alimentar. O crime também compromete uma das principais atividades econômicas do estado: a pecuária.

A Operação Falcão III é realizada de forma integrada entre diferentes unidades da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de garantir a tranquilidade e a proteção da população que vive e trabalha no interior do estado.

