PM participa de reunião da Rede de Proteção à Mulher em Corumbá

O encontro aconteceu na manhã desta sexta-feira (26), reunindo instituições que atuam diretamente na prevenção, acolhimento e combate à violência de gênero
Divulgação/ PM
A equipe do Programa Mulher Segura (Promuse), do 6º Batalhão de Polícia Militar, participou da reunião mensal da Rede de Proteção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher de Corumbá. O encontro aconteceu na manhã desta sexta-feira (26), reunindo instituições que atuam diretamente na prevenção, acolhimento e combate à violência de gênero.
A corporação esteve representada pela capitã Joicy, pelo sargento Gerson e pelo sargento César, que reforçaram o papel da Polícia Militar no fortalecimento das ações conjuntas. A reunião teve como foco o alinhamento de estratégias, a troca de experiências e o aprimoramento da colaboração entre os órgãos participantes.
De acordo com os organizadores, a articulação entre diferentes setores da rede busca planejar medidas que ampliem a prevenção e garantam proteção e direitos às mulheres em situação de vulnerabilidade.
O Promuse, por meio de sua equipe especializada, tem atuado de forma integrada no monitoramento de casos e no apoio direto às vítimas. A participação nas reuniões da rede reforça o compromisso da Polícia Militar em aproximar-se da comunidade e oferecer suporte qualificado, além de promover a conscientização social sobre a importância do enfrentamento à violência contra a mulher.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Polícia
Polícia Civil prende suspeitos de tráfico em Corumbá e Miranda
Homem de 33 anos é baleado no centro de Corumbá
Corumbá é uma das 4 cidades de MS escolhidas para testar novo sistema de alerta da Defesa Civil
Resolução
A iniciativa vai permitir que acadêmicos de Letras, Matemática e Pedagogia realizem estágio supervisionado em escolas públicas
Tragédia
Corpos das vítimas do acidente estão em Campo Grande
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS