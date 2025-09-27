PM participa de reunião da Rede de Proteção à Mulher em Corumbá

Divulgação/ PM

A equipe do Programa Mulher Segura (Promuse), do 6º Batalhão de Polícia Militar, participou da reunião mensal da Rede de Proteção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher de Corumbá. O encontro aconteceu na manhã desta sexta-feira (26), reunindo instituições que atuam diretamente na prevenção, acolhimento e combate à violência de gênero.



A corporação esteve representada pela capitã Joicy, pelo sargento Gerson e pelo sargento César, que reforçaram o papel da Polícia Militar no fortalecimento das ações conjuntas. A reunião teve como foco o alinhamento de estratégias, a troca de experiências e o aprimoramento da colaboração entre os órgãos participantes.



De acordo com os organizadores, a articulação entre diferentes setores da rede busca planejar medidas que ampliem a prevenção e garantam proteção e direitos às mulheres em situação de vulnerabilidade.



O Promuse, por meio de sua equipe especializada, tem atuado de forma integrada no monitoramento de casos e no apoio direto às vítimas. A participação nas reuniões da rede reforça o compromisso da Polícia Militar em aproximar-se da comunidade e oferecer suporte qualificado, além de promover a conscientização social sobre a importância do enfrentamento à violência contra a mulher.

