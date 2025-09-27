Acessibilidade

27 de Setembro de 2025 • 12:34

Buscar

Últimas notícias
X
Encontro

PM participa de reunião da Rede de Proteção à Mulher em Corumbá

O encontro aconteceu na manhã desta sexta-feira (26), reunindo instituições que atuam diretamente na prevenção, acolhimento e combate à violência de gênero

Da redação

Publicado em 27/09/2025 às 08:55

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ PM

A equipe do Programa Mulher Segura (Promuse), do 6º Batalhão de Polícia Militar, participou da reunião mensal da Rede de Proteção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher de Corumbá. O encontro aconteceu na manhã desta sexta-feira (26), reunindo instituições que atuam diretamente na prevenção, acolhimento e combate à violência de gênero.

A corporação esteve representada pela capitã Joicy, pelo sargento Gerson e pelo sargento César, que reforçaram o papel da Polícia Militar no fortalecimento das ações conjuntas. A reunião teve como foco o alinhamento de estratégias, a troca de experiências e o aprimoramento da colaboração entre os órgãos participantes.

De acordo com os organizadores, a articulação entre diferentes setores da rede busca planejar medidas que ampliem a prevenção e garantam proteção e direitos às mulheres em situação de vulnerabilidade.

O Promuse, por meio de sua equipe especializada, tem atuado de forma integrada no monitoramento de casos e no apoio direto às vítimas. A participação nas reuniões da rede reforça o compromisso da Polícia Militar em aproximar-se da comunidade e oferecer suporte qualificado, além de promover a conscientização social sobre a importância do enfrentamento à violência contra a mulher.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Leia Também

• Conferência discute saúde em Corumbá nesta sexta

• Polícia Militar prende foragido da Justiça em Corumbá

• Onix furtado em Minas Gerais é recuperado em Corumbá

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

Homem é preso por agredir companheira em Ladário

Ocorrência

Vazamento de gás mobiliza guarnição em posto de saúde de Ladário

Polícia

Mulher é flagrada furtando produtos em loja do centro de Corumbá

Polícia Civil prende suspeitos de tráfico em Corumbá e Miranda

Homem de 33 anos é baleado no centro de Corumbá

Corumbá é uma das 4 cidades de MS escolhidas para testar novo sistema de alerta da Defesa Civil

Atentado

Homem de 33 anos é baleado no centro de Corumbá

Publicidade

Drama

Bombeiros resgatam ribeirinha de 24 anos no Pantanal após quadro de síncope

ÚLTIMAS

Resolução

Secretaria de Educação cria programa para incentivar alunos a serem docentes

A iniciativa vai permitir que acadêmicos de Letras, Matemática e Pedagogia realizem estágio supervisionado em escolas públicas

Tragédia

Embaixada da China autoriza exame necroscópico no arquiteto morto em acidente aéreo

Corpos das vítimas do acidente estão em Campo Grande

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo