PM prende dupla vendendo drogas no Carnaval de Corumbá

Droga foi apreendida / Divulgação PMMS

A Polícia Militar predeu dois homens de 18 anos vendendo drogas em uma festa de Carnaval que ocorria no Centro Comunitário do Distrito de Albuquerque, em Corumbá. A prisão foi realizada na noite desse sábado (18).

Conforme o Diário Corumbaense, a equipe do Patrulhamento Rural do 6º Batalhão da Polícia Militar foi quem deteve os dois suspeitos, que cometiam o crime no distrito distante 64 km de Corumbá.

A equipe policial percebeu a movimentação de dois indivíduos em um beco próximo do local. Eles entravam e saíam rapidamente e entregavam algo para outras pessoas que estavam no evento.

O comandante da guarnição entrou no beco sem ser visto e flagrou quando um dos indivíduos, de 18 anos, retirou um invólucro de plástico da parede do beco. Ele foi abordado. Dentro do plástico havia 4 pinos de cocaína, e em seu bolso a quantia de R$ 80,00.

Os dois foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Corumbá. No Distrito Policial, o suspeito de 18 anos disse que a droga seria de uma terceira pessoa que reside em Albuquerque, e que seria vendida por R$ 50,00. Ele e seu comparsa ganhariam uma comissão.

Relatou ainda que estaria "trabalhando" na venda de droga há cerca de dois meses, e que o dono do entorpecente tinha um revólver que usava para intimidar quem não o pagava.