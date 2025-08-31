PM prende grupo por tráfico de drogas em Corumbá

Divulgação/ PM

A Polícia Militar prendeu na madrugada de sábado (30), por volta da 1h, um grupo de pessoas envolvidas com tráfico de drogas e desobediência em Corumbá. A ação foi desencadeada após denúncias de que em uma residência localizada na Rua Professor Hélio Benzi, esquina com a Rua Albuquerque, estaria ocorrendo comércio de entorpecentes.



Durante a incursão, os policiais flagraram três indivíduos manipulando drogas para venda. No imóvel, foram encontrados utensílios usados para preparo e embalagem, além de 24 gramas de substância análoga à cocaína, 32 gramas de substância análoga à maconha e R$ 80 em dinheiro.



Na busca pessoal, os suspeitos estavam com drogas, celulares e quantias em dinheiro. Um veículo modelo Saveiro, utilizado pelo grupo, também foi vistoriado e apresentava substância semelhante à maconha em seu interior.



Os envolvidos, juntamente com o material apreendido e o veículo, foram encaminhados à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá para os procedimentos legais.

