31 de Agosto de 2025 • 12:44

Polícia

PM prende grupo por tráfico de drogas em Corumbá

A ação foi desencadeada após denúncias de que em uma residência estaria ocorrendo comércio de entorpecentes

Da redação

Publicado em 31/08/2025 às 09:00

Divulgação/ PM

A Polícia Militar prendeu na madrugada de sábado (30), por volta da 1h, um grupo de pessoas envolvidas com tráfico de drogas e desobediência em Corumbá. A ação foi desencadeada após denúncias de que em uma residência localizada na Rua Professor Hélio Benzi, esquina com a Rua Albuquerque, estaria ocorrendo comércio de entorpecentes.

Durante a incursão, os policiais flagraram três indivíduos manipulando drogas para venda. No imóvel, foram encontrados utensílios usados para preparo e embalagem, além de 24 gramas de substância análoga à cocaína, 32 gramas de substância análoga à maconha e R$ 80 em dinheiro.

Na busca pessoal, os suspeitos estavam com drogas, celulares e quantias em dinheiro. Um veículo modelo Saveiro, utilizado pelo grupo, também foi vistoriado e apresentava substância semelhante à maconha em seu interior.

Os envolvidos, juntamente com o material apreendido e o veículo, foram encaminhados à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá para os procedimentos legais.

