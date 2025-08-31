PM prende grupo por tráfico de drogas em Corumbá

A ação foi desencadeada após denúncias de que em uma residência estaria ocorrendo comércio de entorpecentes
Divulgação/ PM
A Polícia Militar prendeu na madrugada de sábado (30), por volta da 1h, um grupo de pessoas envolvidas com tráfico de drogas e desobediência em Corumbá. A ação foi desencadeada após denúncias de que em uma residência localizada na Rua Professor Hélio Benzi, esquina com a Rua Albuquerque, estaria ocorrendo comércio de entorpecentes.
Durante a incursão, os policiais flagraram três indivíduos manipulando drogas para venda. No imóvel, foram encontrados utensílios usados para preparo e embalagem, além de 24 gramas de substância análoga à cocaína, 32 gramas de substância análoga à maconha e R$ 80 em dinheiro.
Na busca pessoal, os suspeitos estavam com drogas, celulares e quantias em dinheiro. Um veículo modelo Saveiro, utilizado pelo grupo, também foi vistoriado e apresentava substância semelhante à maconha em seu interior.
Os envolvidos, juntamente com o material apreendido e o veículo, foram encaminhados à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá para os procedimentos legais.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
4 e 5 de setembro
Iniciativa tem como objetivo dar destino correto a equipamentos em desuso e conscientizar a população sobre os riscos do descarte inadequado
Dia D
A campanha é destinada a dois grupos: crianças de 6 a 11 meses e 29 dias e pessoas de 12 meses a 59 anos que ainda precisam atualizar a caderneta de vacinaçã
Futebol
Todos os caminhos levam ao estádio para empurrar o Tricolor Pantaneiro rumo à vitória
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS