PM prende homem com munições diversas em Corumbá

Caso foi registrado na Delegacia / Diário Corumbaense

Homem de 48 anos foi preso com diversas munições e arma de fogo no bairro Cristo Redentor, em Corumbá. O caso ocorreu no domingo, 27.

Segundo o boletim de ocorrência, uma funcionária de um comércio foi quem avistou o suspeito armado e acionou a Polícia Militar.

Ao chegar no estabelecimento, a mulher disse aos policiais que suspeito estava sentado do outro lado da rua, na calçada e temia pela integridade e segurança de quem estava no comércio.

O suspeito foi abordado e durante revista, foram encontrados 18 munições calibre 22 curta, 01 munição calibre 22 longa e 1 celular.

Durante a abordagem, chegou o primo do homem, que disse ter feito uma busca na casa dele, para encontrar a arma, mas não a localizou.

O indivíduo detido e levado à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá onde o caso foi registrado.