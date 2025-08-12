PM realiza palestras sobre prevenção à violência contra a mulher em Ladário

Divulgação/ PM

O 6º Batalhão de Polícia Militar, por meio do Programa Mulher Segura (Promuse), realizou na segunda-feira (11) mais uma etapa da Operação Shamar em Ladário, com palestras sobre prevenção à violência contra a mulher.



As atividades ocorreram no período da manhã e foram conduzidas pelos sargentos Gerson e Cesar. Na Escola Municipal 17 de Março, 40 pessoas participaram. Na Escola Estadual Leme do Prado, 70 pessoas foram alcançadas.



Durante as palestras, os militares abordaram a Lei Maria da Penha, medidas protetivas de urgência, canais de denúncia e formas de apoio às vítimas. Também apresentaram o trabalho do Promuse, que atua na proteção e acompanhamento de mulheres em situação de vulnerabilidade.



A Operação Shamar é uma ação nacional que reúne esforços das Polícias Militares no enfrentamento à violência contra a mulher. No 6º BPM, as atividades contam com o apoio do Promuse e têm sido realizadas em diferentes instituições e espaços públicos da região pantaneira.

