PM recupera celular furtado no bairro Universitário em Corumbá

Divulgação/ PM

A Polícia Militar recuperou, na tarde desta terça-feira (27), um aparelho celular com restrição criminal durante ações da Operação Celular Seguro, realizadas no município de Corumbá. A ocorrência foi atendida por equipe da Rádio Patrulha do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM), no bairro Universitário.



De acordo com a PM, a abordagem aconteceu na Rua Albuquerque Roque, onde os policiais localizaram um celular que constava com restrição criminal vinculada a um boletim de ocorrência de furto registrado em 29 de outubro de 2025. O homem que estava de posse do aparelho, de 58 anos, relatou que havia adquirido o celular usado pelo valor de R$ 600,00.



Diante da constatação da irregularidade, o aparelho foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as providências cabíveis.



Esta é a quarta recuperação de aparelho celular realizada pelo 6º BPM desde o início da Operação Celular Seguro, em dezembro de 2025, evidenciando resultados positivos no enfrentamento aos crimes de furto e receptação de dispositivos móveis na região.



A Polícia Militar reforça a importância de o cidadão anotar e guardar o número IMEI do aparelho celular, informação essencial para o registro de ocorrências e para auxiliar os procedimentos policiais na identificação e recuperação de celulares com restrição criminal.