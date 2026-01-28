Acessibilidade

28 de Janeiro de 2026 • 15:32

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

PM recupera celular furtado no bairro Universitário em Corumbá

A ocorrência foi atendida por equipe da Rádio Patrulha do 6º Batalhão de Polícia Militar

Da redação

Publicado em 28/01/2026 às 11:56

Atualizado em 28/01/2026 às 13:31

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ PM

A Polícia Militar recuperou, na tarde desta terça-feira (27), um aparelho celular com restrição criminal durante ações da Operação Celular Seguro, realizadas no município de Corumbá. A ocorrência foi atendida por equipe da Rádio Patrulha do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM), no bairro Universitário.

De acordo com a PM, a abordagem aconteceu na Rua Albuquerque Roque, onde os policiais localizaram um celular que constava com restrição criminal vinculada a um boletim de ocorrência de furto registrado em 29 de outubro de 2025. O homem que estava de posse do aparelho, de 58 anos, relatou que havia adquirido o celular usado pelo valor de R$ 600,00.

Diante da constatação da irregularidade, o aparelho foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as providências cabíveis.

Esta é a quarta recuperação de aparelho celular realizada pelo 6º BPM desde o início da Operação Celular Seguro, em dezembro de 2025, evidenciando resultados positivos no enfrentamento aos crimes de furto e receptação de dispositivos móveis na região.

A Polícia Militar reforça a importância de o cidadão anotar e guardar o número IMEI do aparelho celular, informação essencial para o registro de ocorrências e para auxiliar os procedimentos policiais na identificação e recuperação de celulares com restrição criminal.

Leia Também

• Vítima de feminicídio é identificada em Corumbá e ex-companheiro preso

• Idosa é morta a pauladas e marido é principal suspeito em Corumbá

• Corumbá lança oficialmente Carnaval 2026 nesta sexta no Jardim da Independência

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Meio ambiente

Bombeiros resgatam filhote de tucano caído em praça no Centro de Corumbá

Ocorrência

Pintor sofre queda após choque elétrico durante trabalho em Corumbá

Polícia

PM recupera celular roubado após rastreamento em Corumbá

Bombeiros de Corumbá atende 26 ocorrências em 48 horas; incêndio destrói residência

Corumbá lança mapa digital integrado com todos os serviços de saúde locais

Corpo de Bombeiros de Corumbá atende cinco ocorrências em 24 horas

Balanço

Bombeiros de Corumbá atende 26 ocorrências em 48 horas; incêndio destrói residência

Publicidade

Tragédia

Adolescente morre após afogamento no Porto Geral de Ladário

ÚLTIMAS

Manutenção

Equipe da prefeitura atua na retirada de árvores caídas por temporal na MS-450

Foi feito também um alerta aos motoristas para que redobrem a atenção ao dirigir em períodos de chuva

Educação

Matrícula de convocados em 2ª chamada do IFMS começa nesta terça-feira

A solicitação de matrícula ocorre, obrigatoriamente, entre os dias 27 e 29 de janeiro

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo