PM recupera celular roubado após rastreamento em Corumbá

Divulgação/ PM

A Polícia Militar recuperou um aparelho celular roubado durante atendimento de uma ocorrência registrada na noite desta segunda-feira (19), no município de Corumbá. A ação foi possível após o rastreamento do dispositivo realizado pela própria vítima.



De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu na Rua Monte Castelo, no bairro Aeroporto, quando um homem de 53 anos foi abordado por dois indivíduos. Durante a ação, um dos suspeitos utilizou uma arma branca para ameaçar a vítima e subtrair o aparelho celular. Após o roubo, os autores fugiram e não foram localizados naquele momento.



Ainda no dia do registro, a vítima conseguiu rastrear o celular em tempo real e informou à Polícia Militar que o sinal indicava a Rua Paraíba, entre as ruas Major Gama e Firmo de Matos, no bairro Guaicurus. Com base nas informações, a equipe policial se deslocou até o local e, ao acionar o sinal sonoro do rastreador, localizou o aparelho em um terreno baldio, próximo à esquina com a Rua Major Gama.



O celular, um Xiaomi Redmi 14C, foi recolhido e encaminhado à Primeira Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde foram adotadas as providências legais cabíveis para a continuidade da investigação.



A Polícia Militar orienta a população a utilizar o aplicativo Celular Seguro, ferramenta que auxilia na emissão de alertas e no rastreamento de aparelhos em casos de furto ou roubo, contribuindo para a recuperação de dispositivos e identificação de locais onde os objetos são abandonados ou ocultados.

