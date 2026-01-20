Acessibilidade

20 de Janeiro de 2026 • 12:09

Polícia

PM recupera celular roubado após rastreamento em Corumbá

A Polícia Militar orienta a população a utilizar o aplicativo Celular Seguro

Da redação

Publicado em 20/01/2026 às 11:18

Divulgação/ PM

A Polícia Militar recuperou um aparelho celular roubado durante atendimento de uma ocorrência registrada na noite desta segunda-feira (19), no município de Corumbá. A ação foi possível após o rastreamento do dispositivo realizado pela própria vítima.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu na Rua Monte Castelo, no bairro Aeroporto, quando um homem de 53 anos foi abordado por dois indivíduos. Durante a ação, um dos suspeitos utilizou uma arma branca para ameaçar a vítima e subtrair o aparelho celular. Após o roubo, os autores fugiram e não foram localizados naquele momento.

Ainda no dia do registro, a vítima conseguiu rastrear o celular em tempo real e informou à Polícia Militar que o sinal indicava a Rua Paraíba, entre as ruas Major Gama e Firmo de Matos, no bairro Guaicurus. Com base nas informações, a equipe policial se deslocou até o local e, ao acionar o sinal sonoro do rastreador, localizou o aparelho em um terreno baldio, próximo à esquina com a Rua Major Gama.

O celular, um Xiaomi Redmi 14C, foi recolhido e encaminhado à Primeira Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde foram adotadas as providências legais cabíveis para a continuidade da investigação.

A Polícia Militar orienta a população a utilizar o aplicativo Celular Seguro, ferramenta que auxilia na emissão de alertas e no rastreamento de aparelhos em casos de furto ou roubo, contribuindo para a recuperação de dispositivos e identificação de locais onde os objetos são abandonados ou ocultados.

Leia Também

• Bombeiros de Corumbá atende 26 ocorrências em 48 horas; incêndio destrói residência

• Corumbá lança mapa digital integrado com todos os serviços de saúde locais

• Corpo de Bombeiros de Corumbá atende cinco ocorrências em 24 horas

Tragédia

Adolescente morre após afogamento no Porto Geral de Ladário

Susto

Incêndio em residência mobiliza Bombeiros em Corumbá

Festa

Folia nos Bairros leva programação carnavalesca a mais dois bairros de Corumbá

Lançado em 2025 pela Fundação da Cultura, o projeto tem como missão descentralizar as ações culturais do Carnaval

Saúde

Ação de saúde leva exames cardiológicos gratuitos a Porto Morrinho e Tamarineiro

Investigação

Inquérito civil do MPMS apura queimada ilegal em mais de 2,2 mil hectares de fazenda em Corumbá

Educação

Começam nesta segunda as matrículas para a rede municipal de Aquidauana

Podem se matricular crianças e jovens para a Educação Infantil, que inclui Creche e Pré-Escola, e para o Ensino Fundamental, do 1º ao 9º ano

Ensino Superior

IFMS de Aquidauana divulga lista de aprovados em Administração - EJA

Candidatos aprovados têm até sexta-feira, 23, para efetivar a matrícula

