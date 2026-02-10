PM recupera produtos furtados de farmácia em Corumbápol

A ocorrência foi registrada na tarde de segunda-feira (9)
Divulgação/ PM
Uma ação da Polícia Militar resultou na recuperação de produtos furtados de uma farmácia localizada na Rua Cabral, na região central de Corumbá. A ocorrência foi registrada na tarde de segunda-feira (9), após funcionários do estabelecimento acionarem a corporação.
Segundo informações repassadas à equipe da Rádio Patrulha do 6º Batalhão, duas pessoas aproveitaram o grande fluxo de clientes para subtrair diversos itens do interior da loja. Uma funcionária do caixa chegou a perceber movimentação suspeita, mas, devido à intensa movimentação no momento, não conseguiu impedir a saída dos envolvidos.
As imagens do sistema de monitoramento auxiliaram na identificação da dinâmica do furto, mostrando que os produtos eram retirados das prateleiras e colocados dentro de uma mochila. Com base nessas informações, os policiais realizaram diligências e localizaram os suspeitos em uma residência no bairro Cristo Redentor.
No local, foram apreendidos produtos de higiene pessoal e cosméticos, que foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá junto com os envolvidos. O caso foi registrado e ficará sob análise da autoridade policial competente.
A Polícia Militar reforça que, em situações de flagrante delito ou emergência, a população deve acionar o 190. Denúncias anônimas podem ser feitas pelo Disque Denúncia 181.
