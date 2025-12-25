PM recupera veículo com restrição criminal em Corumbá

Divulgação/ PM

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul recuperou, na tarde de terça-feira (23), um veículo com restrição criminal durante ações de fiscalização realizadas no município de Corumbá. A ocorrência foi atendida por equipe do 6º Batalhão de Polícia Militar.



Durante a atividade, os policiais visualizaram um automóvel que apresentava irregularidades aparentes, como ausência de lacre na placa e lanterna traseira danificada. Diante da situação, foi realizada a abordagem e a checagem nos sistemas policiais.



Na verificação, constatou-se que o veículo, um Fiat Strada Adventure, possuía restrição criminal do tipo “veículo em busca”, além de restrição administrativa junto ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS). Em continuidade às diligências, o condutor foi identificado e encaminhado, juntamente com o automóvel, à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá para as providências legais cabíveis.



Segundo informações apuradas, a recuperação do veículo está relacionada a um registro anterior de apropriação indébita, no qual a proprietária informou que o automóvel havia sido emprestado e não devolvido, passando a acumular multas e pendências administrativas.

