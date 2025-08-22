PM reforça efetivo em Corumbá e Ladário e registra queda nos casos de roubo

A redução foi de 27,9% no comparativo de 2024 a 2025
Divulgação/ PM
O 6º Batalhão de Polícia Militar e o 3º Pelotão de Ladário receberam recentemente reforço no efetivo, ampliando a capacidade de atendimento de ocorrências, de realização de abordagens e fiscalizações, além de assegurar maior presença policial em pontos definidos a partir da análise da mancha criminal.
De janeiro a agosto de 2024, foram registrados 251 casos de roubo na região. No mesmo período de 2025, o número caiu para 181, o que representa redução de 27,9%.
O resultado é atribuído à combinação de policiamento ostensivo e medidas de inteligência, que consideram o padrão das ações criminosas, os objetos subtraídos e a forma de atuação dos autores. Essa análise possibilitou a antecipação de condutas e a realização de prisões em flagrante.
Além da intensificação das operações, a Polícia Militar mantém ações preventivas voltadas à comunidade, como palestras e campanhas de conscientização, que orientam sobre medidas de autoproteção e incentivam o uso do telefone 190 para denúncias. Essas iniciativas buscam ampliar o fluxo de informações entre população e instituição.
Com o novo efetivo, o patrulhamento será distribuído em setores estratégicos, garantindo atuação contínua em áreas de maior incidência criminal. O estudo permanente dos padrões de criminalidade seguirá como ferramenta para direcionamento das equipes e aperfeiçoamento das ações.
