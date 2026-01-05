PM registra ocorrência de ameaça e resistência em Corumbá

No decorrer da abordagem, os policiais localizaram um simulacro de arma de fogo
Divulgação/ PM
Uma ocorrência envolvendo ameaça, desobediência e resistência foi atendida pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul na noite de sábado (03), em Corumbá, durante atuação da equipe da Força Tática do 6º Batalhão.
A guarnição foi acionada para verificar um tumulto em via pública e, no local, encontrou um indivíduo com comportamento agressivo, que se recusava a acatar as ordens policiais e fazia ameaças, gerando risco à segurança das pessoas que circulavam pela região.
No decorrer da abordagem, os policiais localizaram um simulacro de arma de fogo. Em razão da resistência apresentada pelo suspeito, foi necessária a contenção para garantir a segurança da equipe e de terceiros.
Após o controle da situação, o homem foi encaminhado à Primeira Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde foram adotados os procedimentos legais pertinentes ao caso.
