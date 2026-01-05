PM registra ocorrência de ameaça e resistência em Corumbá

Divulgação/ PM

Uma ocorrência envolvendo ameaça, desobediência e resistência foi atendida pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul na noite de sábado (03), em Corumbá, durante atuação da equipe da Força Tática do 6º Batalhão.



A guarnição foi acionada para verificar um tumulto em via pública e, no local, encontrou um indivíduo com comportamento agressivo, que se recusava a acatar as ordens policiais e fazia ameaças, gerando risco à segurança das pessoas que circulavam pela região.



No decorrer da abordagem, os policiais localizaram um simulacro de arma de fogo. Em razão da resistência apresentada pelo suspeito, foi necessária a contenção para garantir a segurança da equipe e de terceiros.



Após o controle da situação, o homem foi encaminhado à Primeira Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde foram adotados os procedimentos legais pertinentes ao caso.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!