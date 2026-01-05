Acessibilidade

05 de Janeiro de 2026 • 13:12

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

PM registra ocorrência de ameaça e resistência em Corumbá

No decorrer da abordagem, os policiais localizaram um simulacro de arma de fogo

Da redação

Publicado em 05/01/2026 às 09:24

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ PM

Uma ocorrência envolvendo ameaça, desobediência e resistência foi atendida pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul na noite de sábado (03), em Corumbá, durante atuação da equipe da Força Tática do 6º Batalhão.

A guarnição foi acionada para verificar um tumulto em via pública e, no local, encontrou um indivíduo com comportamento agressivo, que se recusava a acatar as ordens policiais e fazia ameaças, gerando risco à segurança das pessoas que circulavam pela região.

No decorrer da abordagem, os policiais localizaram um simulacro de arma de fogo. Em razão da resistência apresentada pelo suspeito, foi necessária a contenção para garantir a segurança da equipe e de terceiros.

Após o controle da situação, o homem foi encaminhado à Primeira Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde foram adotados os procedimentos legais pertinentes ao caso.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Colisão em Corumbá envolve motociclista sem CNH e alcoolizado

• Violência doméstica é registrada no Cristo Redentor em Corumbá

• Bombeiros salvam cachorro preso em grade em Corumbá

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Trânsito

Bombeiros atendem vítima de acidente em Corumbá

Meio ambiente

Projeto vai mapear onças-pintadas e medir convivência com comunidades no Pantanal

Corumbá

Bombeiros atendem acidente no Jardim Aeroporto

Colisão aconteceu entre moto e carro com placas da Bolívia

Bets

Dados revelam quem são e como jogam os brasileiros nas bets

Publicidade

Perigo

Criança de 2 anos é resgatada após afogamento no Rio Paraguai-Mirim

ÚLTIMAS

Aquidauana

Aquidauanense se recupera após ser esfaqueado durante comemorações de Ano-Novo

Devido à gravidade do ferimento e suspeita médica de uma possível perfuração no pulmão, o jovem precisou ser transferido em vaga zero para a Santa Casa de Campo Grande,

Aquidauana

PM captura homem com mandado de prisão em aberto no Nova Aquidauana

Após a prisão, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo