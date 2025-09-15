PM registra ocorrências de trânsito e violência doméstica em Corumbá e Ladário

Ocorrências foram registradas no final de semana
Entre o sábado (13) e a madrugada de domingo (14), equipes do 6º Batalhão de Polícia Militar reforçaram o policiamento em Corumbá e Ladário, atendendo a diferentes ocorrências relacionadas a crimes de trânsito, violência doméstica e perturbação da ordem pública.
No início da manhã de sábado, a PM foi acionada para atender um acidente de trânsito entre dois veículos no bairro Aeroporto, em Corumbá. Durante a ocorrência, além dos danos materiais, os policiais encontraram sete papelotes de substância análoga à maconha com um dos ocupantes, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.
Ainda no sábado à tarde, os policiais atenderam uma ocorrência de violência doméstica em que o autor descumpriu medida protetiva e ameaçou a vítima em um estabelecimento comercial. Ele foi localizado e levado à delegacia.
Mais tarde, à noite, a PM foi acionada para intervir em uma rixa familiar no bairro Popular Nova. Após consumo de bebida alcoólica, a discussão evoluiu para ameaças, agressões e depredação de imóvel. Uma das envolvidas resistiu à abordagem e foi contida com uso moderado da força e algemas.
Já na madrugada de domingo, os policiais atenderam outra ocorrência de violência doméstica. Uma mulher relatou ter sido impedida de entrar em sua residência pela filha, que também teria feito ameaças. A autora foi contida, algemada e encaminhada à delegacia.
