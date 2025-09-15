Acessibilidade

15 de Setembro de 2025 • 12:07

Buscar

Últimas notícias
X
Fim de semana

PM registra ocorrências de trânsito e violência doméstica em Corumbá e Ladário

Ocorrências foram registradas no final de semana

Da redação

Publicado em 15/09/2025 às 08:41

Atualizado em 15/09/2025 às 09:22

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ PM

Entre o sábado (13) e a madrugada de domingo (14), equipes do 6º Batalhão de Polícia Militar reforçaram o policiamento em Corumbá e Ladário, atendendo a diferentes ocorrências relacionadas a crimes de trânsito, violência doméstica e perturbação da ordem pública.

No início da manhã de sábado, a PM foi acionada para atender um acidente de trânsito entre dois veículos no bairro Aeroporto, em Corumbá. Durante a ocorrência, além dos danos materiais, os policiais encontraram sete papelotes de substância análoga à maconha com um dos ocupantes, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Ainda no sábado à tarde, os policiais atenderam uma ocorrência de violência doméstica em que o autor descumpriu medida protetiva e ameaçou a vítima em um estabelecimento comercial. Ele foi localizado e levado à delegacia.

Mais tarde, à noite, a PM foi acionada para intervir em uma rixa familiar no bairro Popular Nova. Após consumo de bebida alcoólica, a discussão evoluiu para ameaças, agressões e depredação de imóvel. Uma das envolvidas resistiu à abordagem e foi contida com uso moderado da força e algemas.

Já na madrugada de domingo, os policiais atenderam outra ocorrência de violência doméstica. Uma mulher relatou ter sido impedida de entrar em sua residência pela filha, que também teria feito ameaças. A autora foi contida, algemada e encaminhada à delegacia.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Polícia prende suspeito de estelionato bancário em Corumbá

• Polícia Civil realiza operação de fiscalização em bares e conveniências de Corumbá

• Corumbá repassa R$167,5 mil à Associação Cultural Oliveira Somos Nós

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Geral

Moinho Cultural recebe mais de R$ 100 mil em emendas parlamentares em Corumbá

Sorte

Apostador de Corumbá acerta quina da Mega e leva R$ 63 mil

Modernidade

Todas as linhas do transporte coletivo em Corumbá terão Wi-Fi, anuncia prefeitura

Iniciativa será a partir de 21 de setembro

Integração

Copa de Futebol Amador Feminino começa sábado em Corumbá

Publicidade

Queda

Trabalhador rural cai de cavalo durante lida e sofre fratura exposta no Pantanal

ÚLTIMAS

Economia

Mega-sena acumula e prêmio chega a R$ 25 milhões para a próxima terça

Dezenas sorteadas foram: 18, 25, 35, 40, 46 e 47

Voluntariado

TJMS lança campanha para incentivar jurados voluntários em Mato Grosso do Sul

No momento da inscrição, é necessário indicar a Vara de interesse e informar dados de contato, endereço residencial e profissional para facilitar a convocação

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo