PM rompe grade de residência para socorrer idoso que pedia socorro

Divulgação/ Polícia Militar

Equipe da Polícia Militar foi parada na rua Joaquim Murtinho por uma jovem que pediu ajuda a um idoso, que estava dentro de casa pedindo socorro.

O fato aconteceu enquanto os militaes fazia ronda na madrugada de sábado (11), na área central de Corumbá,

A guarnição foi à residência e constatou que um senhor, de 74 anos, estava caído no chão e sentindo fortes dores. Com apoio da Força Tática, os policiais romperam o cadeado de uma grade com auxílio de ferramenta e conseguiram entrar no imóvel.

Em seguida, viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada. A equipe de socorro constatou que o idoso estava com uma fratura na clavícula. Ele receb