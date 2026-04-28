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Meio ambiente

PMA de Corumbá intensifica monitoramento de felinos em área urbana e orienta população

Ações preventivas ocorreram em pontos com registros recentes de avistamento de onças

Da redação

Publicado em 28/04/2026 às 07:16

Atualizado em 28/04/2026 às 07:22

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Diante dos recentes avistamentos de onças-pintadas em perímetro urbano, a Polícia Militar Ambiental (PMA) de Corumbá intensificou, ao longo desta semana, o policiamento ostensivo e preventivo em pontos estratégicos da cidade. As ações tiveram como foco principal orientar moradores e evitar possíveis incidentes envolvendo os felinos, símbolo do Pantanal.

As equipes concentraram o patrulhamento nas imediações da região da Cacimba da Saúde, do Mirante da Capivara, do Porto Dona Emília e em áreas próximas à BR-262. Durante as rondas, os policiais mantiveram contato direto com a comunidade, reforçando medidas de segurança e a importância da convivência harmoniosa entre o homem e a fauna silvestre.

Entre as principais orientações repassadas aos moradores, destacam-se:

  • Não alimentar animais silvestres (prática conhecida como "ceva");
  • Manter cães, gatos e outros animais domésticos protegidos, especialmente durante a noite;
  • Evitar circulação noturna em áreas de risco ou com histórico de avistamentos;
  • Comunicar imediatamente qualquer novo avistamento de onças às autoridades ambientais.

A onça-pintada é considerada predadora de topo da cadeia alimentar no Pantanal, desempenhando papel essencial no equilíbrio ecológico ao controlar naturalmente outras espécies. Especialistas destacam que a ocorrência desses animais próximos à área urbana não representa, por si só, perigo imediato, desde que a população adote atitudes responsáveis e respeite o habitat natural dos felinos.

A PMA reforça que a prevenção é a melhor ferramenta para garantir a segurança de todos. Em caso de avistamento de animais silvestres, a orientação é não se aproximar, não tentar afugentar ou capturar o animal, e acionar imediatamente a corporação.

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