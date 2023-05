PMA de Corumbá vai atender a denúncia de pesca predatória e apreende cocaína

Droga foi apreendida / Divulgação PMMS

Policiais Militares Ambientais de Corumbá receberam denúncias de pesca predatória na região do Porto Geral, no Rio Paraguai e apreenderam drogas nessa quinta-feira, dia 4.

As denúncias também constavam que haviam infratores no porto da estação de tratamento do esgoto de Corumbá.

Uma equipe saiu em fiscalização e, em um dos pontos da denúncia, a 2 km do centro da cidade, deparou com várias pessoas, inclusive, crianças, sentadas à beira rio.

Conforme a PMA, a equipe conversou com algumas pessoas e nada foi encontrado de irregular, porém, andando nas imediações, encontrou uma meia abandonada em local ermo, um pouco distante de onde estavam as pessoas. Nessa peça de roupa estavam escondidos 27 pinos plásticos amarrados a pequenas sacas plásticas contendo cocaína.

Não foi encontrado o proprietário da droga, porém, a equipe calcula que o traficante abandonou o material ao perceber que a embarcação da PMA iria realizar fiscalização no local. O material foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil.