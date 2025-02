Polícia apreende 2,1 kg de cocaína em fiscalização em Corumbá

Divulgação/ PM

m mais uma operação bem-sucedida no combate ao tráfico de drogas, o 7º Batalhão de Polícia Militar apreendeu, nesta quarta-feira (05), 2,1 kg de cocaína durante fiscalização no posto da Alfândega da Receita Federal, no Posto Esdras, em Corumbá. A ação contou com o apoio da equipe policial militar que atua na segurança dos auditores e analistas da Receita Federal durante as inspeções.



A abordagem ocorreu em um ônibus de transporte interestadual, onde policiais e fiscais identificaram um pacote suspeito no banheiro do veículo. Após verificação, constatou-se que o pacote continha 175 cápsulas de cocaína, totalizando 2.195 gramas do entorpecente. O passageiro responsável pelo material ilícito confessou que receberia R$ 2 mil para transportar a droga até o estado de São Paulo.



O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao hospital para exame de raio-X, a fim de verificar se havia ingerido mais drogas. Em seguida, foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal para as providências cabíveis.