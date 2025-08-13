Polícia Civil alerta estudantes sobre riscos dos cigarros eletrônicos

Assessoria de Comunicação

A iniciativa contou com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, que reforçou orientações sobre os efeitos nocivos desses dispositivos, incluindo problemas respiratórios, cardiovasculares e risco de dependência química, alertando que jovens são o grupo mais vulnerável.

Na manhã desta quarta-feira (13), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Infância, Juventude e Idoso (DAIJI) de Corumbá-MS, realizou uma palestra na Escola Estadual JGP, voltada à conscientização de estudantes sobre os riscos do uso de cigarros eletrônicos, a legislação vigente e as penalidades aplicáveis.

No aspecto jurídico, a equipe da DAIJI explicou que a comercialização, importação e propaganda de cigarros eletrônicos são proibidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), e quem descumpre a norma pode responder criminalmente conforme legislação sanitária, Código Penal e Estatuto da Criança e do Adolescente.

O delegado Guilherme Oliveira Pena destacou: “Combater o comércio e o uso de cigarros eletrônicos é proteger a saúde da população e prevenir que crianças e adolescentes sejam expostos a riscos irreversíveis”.

A ação educativa reforça o compromisso da Polícia Civil em orientar a comunidade, promovendo um ambiente mais seguro e saudável para as futuras gerações.

