Polícia alerta para "Golpe do Falso Pedido", que tem ocorrido em Corumbá

A 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá-MS está emitindo um alerta à população sobre um novo golpe que está sendo aplicado na cidade. Recentemente, tem havido relatos de pessoas se passando por policiais e fazendo pedidos falsos de marmitas para restaurantes locais.

O modus operandi desse golpe é enganoso e elaborado. Uma pessoa faz uma ligação para um restaurante, solicitando uma marmita e afirmando que precisa sair para uma operação policial. Eles pedem que a entrega seja feita na delegacia. O golpista se passa por um policial e informa ao restaurante que haverá um pagamento de R$ 200,00 no local, pedindo para que o troco seja enviado via Pix.

No entanto, quando o entregador chega à delegacia com a marmita, descobre que não há nenhum policial que tenha feito o pedido e supostamente pago pelo serviço. Nesse momento, torna-se evidente que o pedido foi uma farsa, e o restaurante acaba perdendo tanto a comida quanto o valor enviado via Pix como “troco”.

Diante desse cenário, é fundamental que a população esteja ciente desse golpe e tome precauções ao receber pedidos de entrega. Além disso, é importante verificar a autenticidade das solicitações, especialmente quando envolvem transações financeiras.

A Polícia Civil orienta os estabelecimentos comerciais a ficarem atentos a esse tipo de solicitação e a entrarem em contato com as autoridades caso suspeitem de qualquer atividade fraudulenta.