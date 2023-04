Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão em Corumbá

A Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Corumbá-MS, deu cumprimento a dois mandados de busca e apreensão no município, na manhã desta terça-feira,18, visando o combate ao tráfico de drogas.

A ação foi decorrente da Operação 100 dias, que abarcou todas as delegacias do Estado de Mato Grosso do Sul, enfatizando o combate aos crimes de homicídio, aos crimes contra o patrimônio, contra a mulher em situação de violência doméstica, contra crianças e adolescentes e tráfico de drogas.

Nos locais foram apreendidos uma moto Yamaha Factor, 01 munição calibre 7.62, 06 munições calibre .30, além de 0,74g de cocaína e 7,58g de pasta base de cocaína. A operação Resultou ainda na prisão em flagrante de um autor.

A Polícia Civil ratifica o compromisso em combater de forma rígida crimes dessa gravidade, visando assegurar à população sul-mato-grossense a qualidade de vida da qual é merecedora