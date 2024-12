Polícia Civil incinera 490 quilos de entorpecentes em Corumbá

Divulgação/ Polícia Civil

Na manhã desta quarta-feira (18), a Primeira Delegacia de Polícia de Corumbá realizou a incineração de aproximadamente 490 quilos de drogas. Os entorpecentes, apreendidos em operações realizadas pela Polícia Civil com apoio de outras Forças de Segurança, como a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal, demonstram a atuação conjunta no combate ao tráfico de drogas.



Entre as substâncias destruídas destacam-se cocaína e maconha.



A incineração ocorreu na Granja Ligas, sob a supervisão da Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, com a presença da Unidade Regional de Perícia, da Vigilância Sanitária e de uma Promotora de Justiça, garantindo a legalidade e a transparência do procedimento.



Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone ou WhatsApp: (67) 3234-7111.